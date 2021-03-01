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رياضة

20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة المقاولون

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:52 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من:

محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وخالد أوتشو وفارس طارق وعماد فتحي ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وباولن فوافي وشميلس بيكلى وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل ومحمود الغزالي.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المقاولون العرب على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.‏

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