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لجان للعزل وقبول الأعذار وعقوبات للطلاب المخالفين .. الجامعات التكنولوجية تكشف عن إجراءاتها عند رصد حالات اشتباه بـ كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:39 ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
بني سويف التكنولوجية تكشف عن إجراءاتها عند رصد حالة اشتباه بالإصابة بكورونا
جامعة الدلتا التكنولوجية: لجان عزل للطلاب المشتبه بإصابتهم .. وإجراءات احترازية مشددة

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية ، اتخذت الجامعات التكنولوجية العديد من الإجراءات لرصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويستعرض "صدى البلد" هذه الإجراءات التي ستتبعها الجامعات التكنولوجية عند رصد أي حالات اشتباه بكورونا، وموقف إداراتها من قبول الاعذار الطبية المقدمة من الطلاب .

وفي هذا الإطار كشف الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية عن العقوبات التي تواجه الطلاب المخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة خلال إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح "عبد القادر" خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" أنه سيتم تطبيق الغرامة الفورية على أي طالب لا يلتزم بتطبيق هذه الإجراءات ، كما أنه لن يتم السماح له بدخول مقر الجامعة ، ومنعه من إجراء الامتحانات ، وذلك في حال رصد أي مخالفة من جانب أي طالب غير ملتزم بهذه القرارات.

ونوه إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب بهذه الإجراءات ، حيث يوجد التزام كبير بتطبيق هذه الإجراءات والوعي بمدى أهميتها.

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وأكد "عبدالقادر" أن هناك تشديدات كبيرة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المقررة ، ومنع أي طالب من دخول مقر الجامعة بدون ارتداء الكمامات ، والدخول من بوابات التعقيم الالكتروني ، كما يتم قياس درجة حرارة الطالب قبل دخول الجامعة للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشار إلى أنه في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس بكورونا يتم عزل الطالب المشتبه بإصابته على الفور في الوحدة الطبية بالجامعة ، وإجراء الفحوصات اللازمة عليه وعند ثبوت إصابته بكورونا ، يتم تحويله على المستشفى وإجراء باقي الامتحانات بعد التعافي بشكل نهائي.

وأوضح "عبد القادر" أن الجامعة ستقبل الأعذار المقدمة من أي طالب ، ولكن بشرط تقديم الأوراق الرسمية من المستشفيات الحكومية وليست الخاصة، لقبول العذر، مضيفا أنه سيتم إجراء الامتحان للطلاب بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وإذا لم يتعاف بشكل نهائي يتم إجراء الامتحانات له في دور شهر سبتمبر ، مع الاحتفاظ بكامل درجات أعمال السنة الخاصة به.

كان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية  أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات العملية لمدة أسبوع ، والتي انطلقت يوم امس ، على أن تبدأ الامتحانات النظرية بعدها مباشرة ، وسط إجراءات احترازية مشددة .

من جانبها، قالت هدير عاطف المتحدث باسم الدلتا التكنولوجية ، إن الامتحانات العملية انطلقت بالجامعة اعتبارا من أمس الأحد الموافق 28 من فبراير الجاري ، على أن يتم إجراء الامتحانات النظرية اعتبارا من يوم السبت القادم .

وكشفت هدير عاطف في تصريحات لموقع "صدى البلد" عن الإجراءات التي ستتخذها الجامعة ، حال رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بكورونا ، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وأشارت إلى أنه سيتم عزل الطالب ، لحين إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة عليه ، لمعرفة مدى حالته الصحية ، وإجراء باقي الامتحانات الخاصة به في لجنة عزل مخصصة له لعدم الاختلاط بغيره من الطلاب ، مع وجود فريق طبي مختص ، وعمل التعقيمات اللازمة .

ونوهت إلى أن الطالب يمكنه أيضا تقديم عذر للكلية ، وتأجيل الامتحانات المتبقية ، واجراؤها بعد تعافيه تمامًا ، وذلك في حال ثبوت إصابته بالفيروس .

وأكدت أن هناك تشديدات على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس ، وتعريفهم بمدى أهميتها وضرورة الالتزام بها حفاظًا على سلامتهم.

وأضافت أنه يتم إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الالكتروني ، وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ، وتقسيمهم على مجموعات وفقًا لعدد اللجان الموجودة بالكليات ومنع التجمعات بينهم مراعاة للتباعد الاجتماعي .

ولفتت إلى أن الجامعة تقوم بعمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية ومستمرة في قاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، كما أنه يتم تقسيم الطلاب على مجموعات وتكون لكل مجموعة أيام مقررة للحضور منعا للتجمعات والتكدسات بينهم ومراعاة للتباعد الاجتماعي.
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