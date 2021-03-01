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تكنولوجيا

"زووم" تطلق ميزة "العرض النصي للحوار" لجميع الحسابات المجانية على منصتها

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:09 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلنت شركة "زووم" (Zoom) الأمريكية، رائدة منصات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، أنها ستطلق ميزة "العرض النصي الآلي للحوار" (Live Transcription) قريبا لجميع الحسابات المجانية على منصتها الشهيرة لمؤتمرات الفيديو.

وذكرت الشركة - في منشور على مدونتها الرسمية - أنها سوف تتيح ضبط إعدادات ميزة "العرض النصي المباشر الآلي للحوار" لجميع مستخدمي منصة "زووم" من أجل تسهيل الوصول إليها لجميع مختلف مجتمعات المستخدمين.

وأشارت إلى أن أصحاب الحسابات المجانية على المنصة ممن يريدون تفعيل الميزة الجديدة سيتعين عليهم مليء طلب بذلك، وذلك قبل إطلاقها على نطاق أكبر لجميع المستخدمين.

وتتوفر ميزة "العرض النصي الآلي للحوار" حاليا حصرا لأصحاب الحسابات المدفوعة الأجر على المنصة، كما أنها تدعم فقط اللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن منصتي "مايكروسوفت – تييمز" (Microsoft Teams) و"جوجل -مييت" ( Google Meet) المنافستين توفران ميزة "العرض النصي الآلي للحوار" لجميع المستخدمين، ففي حين يقتصر دعم الأولى على النصوص باللغة الإنجليزية، تدعم الثانية النصوص باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية.
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