الأردن يسجل قفزة في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 26 حالة وفاة، و6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 397,158 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4727 حالة وفاة، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.





وبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 41175 حالة، فيما وصل عدد الحالات التي نُقلت إلى المستشفيات اليوم إلى 264 حالة.





وغادرت 165 حالة اليوم المستشفيات الأردنية، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّد إصابتها التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1597 حالة.





ووصل عدد حالات الشفاء ليوم الاثنين في العزل المنزلي والمستشفيات إلى 2657 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 351256 حالة.





وأُجري 41029 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 4641226 فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة ليوم الاثنين إلى قرابة 14.79%.