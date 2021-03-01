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رياضة

خاص| المقاولون يكشف موقفه من تحمل تكلفة اختبار كورونا.. ويؤكد: سنواجه المقاصة بدون مسحات

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:14 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
كشف محمد عادل، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن رأي مجلس إدارة النادي من أزمة تحمل الأندية تكاليف مسحات كورونا للدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عادل، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة بخصوص مسحات كورونا، ولا حتى بشكل شفهي، والموضوع مرفوض تمامًا من مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح؛ حال استقبال أي خطاب رسمي من الجبلاية".

وأضاف محمد عادل "مصر تزاحم الدول العالمية عدا مجال الكرة، وكل يوم يكون هناك قرار، الشركة المسئولة عن المسحات لم تأتِ لإجراء المسحة لمواجهة المقاصة، وهذه إحدى اللوغاريتمات، ولكن نحن جاهزون للقاء الغد أمام المقاصة".

وتابع عادل "سنتجه لمواجهة المقاصة بدون عمل مسحات وأعتقد نفس الشيء بالنسبة للمقاصة، وأتمنى أن يقول لنا المسئولون عن الكرة أين نحن؟".

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