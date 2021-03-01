خاص| المقاولون يكشف موقفه من تحمل تكلفة اختبار كورونا.. ويؤكد: سنواجه المقاصة بدون مسحات

كشف محمد عادل، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن رأي مجلس إدارة النادي من أزمة تحمل الأندية تكاليف مسحات كورونا للدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عادل، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة بخصوص مسحات كورونا، ولا حتى بشكل شفهي، والموضوع مرفوض تمامًا من مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح؛ حال استقبال أي خطاب رسمي من الجبلاية".



