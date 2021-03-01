مكانه خارج مصر.. نجم الأهلي السابق: صالح جمعة يعاني من مشكلة في التأسيس

قال عبد الحميد حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق إن صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، مشكلته الوحيدة هي التدليل من جانب الإدارات.
وقال حسن في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "صالح جمعة يعاني من مشكلة في التأسيس، نحن نقع في خطأ مع الناشئين الموهوبين وهو (تدليل) اللاعب".
وأكمل: "صالح جمعة مكانه الطبيعي خارج مصر في أكبر الأندية، واللاعب تعود على التدليل منذ صغره، هذه مشكلة تواجه الناشئين في مصر، عكس الخارج".
وأضاف: "اللاعب يعلم جيدًا ماذا يجب أن يفعل، ولكنه لا يستطيع مقاومة رغباته، هو يريد أن يتغير ولكن مقاومته ضعيفة، تحدثت مع هيثم شعبان المدير الفني للفريق، وقال لي لا بد أن يلعب، فهو مميز وقادر على إحداث تغيير في الملعب وفي لحظة قادر على صناعة الهدف".
واختتم: "النادي الأهلي وجميع الأندية التي لعب صالح بين صفوفها، صبرت عليه كثيرًا، لأنه جيد ويمتلك مهارات كثيرة".