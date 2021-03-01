علاء عابد: نحترم جميع العاملين بوزارة الاتصالات بداية من الوزير لأصغر عامل

عقدت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة فى البيان الذى ألقاه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 7 من فبراير سنة 2021.





وتسأل النائب علاء عابد عن دور وزارة الاتصالات فى تفعيل قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.





وايضا دور الوزارة فى ميكنة الخدمات المتعلقة بكافة قطاعات النقل وخاصة النقل السككى (سكة حديد – مترو انفاق) والموانئ البحرية والبرية والجافة.





وايضا ما مدى تنفيذ البروتوكول بين الوزارتين النقل والاتصالات على ارض الواقع المتعلق بالاتي:-





- تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام النظم التكنولوجية في تطوير منظومة النقل.

-التخطيط السليم لإنشاء وإدارة وصيانة منظومة النقل





-تحسين مستوي الخدمة والحركة والتنقل في شبكات النقل، وتحسين مستوي السلامة المرورية والحد من الإزدحامات والحوادث المرورية، و دعم التخطيط ودعم اتخاذ القرار وايضا دور وزارة الاتصالات في إنشاء وتفعيل المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود، التى تنشئها وزارة المالية والتي سوف تسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية داخل الموانئ المصرية.





ومن جانبة قال السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: لا يوجد فصل بين الجهاز القومي وما يتم من اعمال بوزارة النقل، مؤكدا ان الجهاز عمل في اتجاهات عدة علي الطرق من خلال التغطية بشبكات المحمول والسلامة العامه التابعه للجهاز ، لافتا انه تم اطلاق ٧٨ طريق ضمن المشروع القومي علي ثلاث مراحل حيث شملت المرحلة الأولى تغطية ١٨ طريق وننفذ حاليا طريقين وننتظر انشاء البنية التحتية.





والمرحلة الثانية تم تنفيذ ٢٦ طريق تم الانتهاء منهم ، و٢ جاري العمل بهم.





المرحلة الثالثة، تم الانتهاء من ١١ طريق وجاري الانتهاء من طريقين ، لافتا ان شبكات الفيبر في جميع الطرق ضمن خطة الدوله .





ومن جانبة تسال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، عن منظومه سلامه الطرق حاليا تلبي طموحتنا ، لافتا إلى ان المنافذ الجمركية تحتاج الي تعميم نظام الرقمنه مثل ميناء دمياط.









ومن جانبه اكد علاء عابد ان اللجنه تحترم جميع العاملين بوزارة الإتصالات، نؤكد على التعاون التام بين اللجنه وزارة الاتصالات بجميع قطاعاتها ، ونؤكد على التعاون مع الاتصالات والبريد بداية من الوزير وصولا لأصغر عامل.



