رئيس جامعة المنصورة يشارك في مناقشة باحثة ماجستير تلبية لدعوتها.. صور

وجهت احدى الباحثات بجامعة المنصورة ، الدعوة للدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة لحضور رسالة الماجستير الخاصة بها كأحد أبناء مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، وقام رئيس الجامعة بتلبية الدعوة وحضور مناقشة الرسالة التي تمت اليوم الأثنين بحضور الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب والدكتور سماح خميس مدير مركز ذوى الاعاقة والدكتورة ايمان ابو الفضل نائب مدير المركز .



فيما جاءت الرسالة بعنوان " الصمود النفسي وعلاقته بوجهة الضبط والرضا عن الحياة لدى عينة من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية " و التي تبنت مفهوم الصمود النفسي لدى الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ومدى قدرتهم على مواجهه الضغوط الحياتية المختلفة وعلاقة ذلك بوجهة الضبط الإنساني أي من داخل الإنسان المتمثلة في الضمير او الوجهة الخارجية المتمثلة بالقوانين المختلفة وكذلك التعرف على الفروق بين الذكور والاناث من ذوي الإعاقة البصرية وإمكانية التنبؤ بالصمود النفسي من خلال درجات الطلاب على مقياس وجهة الضبط ومقياس الرضا عن الحياة.





وحصلت الباحثة على تقدير امتياز مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة.



ومن جانبه هنأ رئيس الجامعة الباحثة مشيدا بمجهودها فى عملية البحث وتفاصيل الرسالة واشادة المناقشين والمشرفين على الرسالة.



الجدير بالذكر أن لجنة المناقشة والحكم تضمنت الدكتورة بدرية كمال محمد أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا ، الدكتور أحمد عبد الفتاح عياد أستاذ علم النفس جامعة طنطا مناقشا وعضوا ، الدكتور محمد حسين سعد الدين أستاذ مساعد بقسم علم النفس جامعة المنصورة مناقشا وعضوا .





