ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة المنصورة يشارك في مناقشة باحثة ماجستير تلبية لدعوتها.. صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:44 م
جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
Advertisements
همت الحسينى
وجهت احدى الباحثات بجامعة المنصورة، الدعوة للدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة لحضور رسالة الماجستير الخاصة بها كأحد أبناء  مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، وقام رئيس الجامعة بتلبية الدعوة وحضور مناقشة الرسالة التي تمت اليوم الأثنين بحضور الدكتور محمود الجعيدى  عميد كلية الآداب والدكتور سماح خميس مدير مركز ذوى الاعاقة والدكتورة ايمان ابو الفضل نائب مدير المركز .

 فيما جاءت  الرسالة  بعنوان   " الصمود النفسي وعلاقته بوجهة الضبط والرضا عن الحياة لدى عينة من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية " و التي تبنت مفهوم الصمود  النفسي لدى الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية  ومدى قدرتهم على مواجهه الضغوط الحياتية المختلفة وعلاقة ذلك بوجهة الضبط  الإنساني أي من داخل الإنسان المتمثلة في الضمير  او الوجهة الخارجية المتمثلة بالقوانين المختلفة  وكذلك التعرف على الفروق بين الذكور والاناث من ذوي الإعاقة البصرية وإمكانية التنبؤ بالصمود النفسي من خلال درجات الطلاب على مقياس وجهة الضبط ومقياس الرضا عن الحياة.

وحصلت الباحثة على تقدير امتياز مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة.

ومن جانبه هنأ رئيس الجامعة الباحثة مشيدا بمجهودها فى عملية البحث وتفاصيل الرسالة  واشادة المناقشين والمشرفين على الرسالة.

الجدير بالذكر أن لجنة المناقشة والحكم  تضمنت الدكتورة بدرية كمال محمد  أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا ، الدكتور أحمد عبد الفتاح عياد أستاذ علم النفس جامعة طنطا مناقشا وعضوا ، الدكتور محمد حسين سعد الدين أستاذ مساعد بقسم علم النفس جامعة المنصورة مناقشا وعضوا   .

رئيس جامعة المنصورة يشارك في مناقشة باحثة ماجستير تلبية لدعوتها.. صور
رئيس جامعة المنصورة يشارك في مناقشة باحثة ماجستير تلبية لدعوتها.. صور
رئيس جامعة المنصورة يشارك في مناقشة باحثة ماجستير تلبية لدعوتها.. صور
رئيس جامعة المنصورة يشارك في مناقشة باحثة ماجستير تلبية لدعوتها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دور المواقع الصحفية في تغطية انتخابات الرئاسة المصرية.. رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة

إدراك الشباب الجامعي للانحرافات المجتمعية بالدراما المصرية.. رسالة ماجستير بـ آداب المنصورة

جامعة المنصورة تناقش رسالة ماجستير حول الانحرافات المجتمعية بالأعمال الدرامية.. صور

دور الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في مواجهة القنوات المعادية.. رسالة ماجستير بـ آداب المنصورة

دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. رسالة ماجستير في جامعة المنصورة

رسالة ماجستير تناقش دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. صور

ترشيحاتنا

تشريعية النواب تشكر الرئيس علي استماعه لنبض الشارع في أزمة الشهر العقارى

هل يرحل لبيراميدز.. تفاصيل فشل مفاوضات المقاصة مع إيهاب جلال لتجديد تعاقده

نجم الإسماعيلي: رمضان صبحي فقد حب الجماهير وبيبو يرفض عودة رباعي بيراميدز .. فيديو

20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان

سوزان قنديل مشجعة الزمالك: فكرت في بيع قبري للتجديد لـ فرجاني ساسي

شاهد.. لحظة انهيار زوجة يوسف شعبان أثناء تشييع جثمانه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. مواصفات ام جي ZS موديل 2021| صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور