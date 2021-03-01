الداخلية في يوم.. لجان لنزلاء السجون لأداء الامتحانات.. سقوط مروجي العملات المزيفة بالقاهرة.. وضبط موظفة بمركز كفر شكر أطلقت أسماء أقاربها على شوارع القرية

مباحث القاهرة تضبط مروجي النقود المزورة في العاصمة

لجان امتحانات للنزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية

شخصان ينصبان على أصحاب العقارات بالقاهرة الجديدة

ضبط 450 طربة حشيش بطريق مطروح - الإسكندرية

ضبط موظفة بمركز كفر شكر أطلقت أسماء أقاربها على شوارع القرية

ضبط طبيب بيطرى يدير مصنعا لإنتاج الأدوية المغشوشة بالبحيرة









واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية، واستكمالًا لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى لترويج العملات المقلدة.





توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إلى أن مصدر العملات المقلدة فى الواقعتين المشار إليهما شخصان شقيقان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون" وكونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى تقليد العملات الوطنية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة يتحصلان عليها منهم ويقتسماها فيما بينهما.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة" ، وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة فى أعمال التقليد "جهاز لاب توب- جهازكمبيوتر- طابعتين ألوان - ماسح ضوئى ماكينة تغليف – ماكينة عد نقود - عدد٢ ماكينة فرزنقود – ٤ زجاجات أحبار ألوان – ١٥ زجاجة ألوان - ٢٧ برطمان ألوان زيتية -٧ حبارة ألوان - ٢خلاط لخلط الألوان - كمية من أكياس الألوان - قمع بلاستيكى – كمية كبيرة من الأوراق – ٥٠ لفة إستيكر للعلامات المائية فئة١٠٠جنيه -١١ لفة إستيكر ذهبى – ١ لفة إستيكر فضى للعلامات المائية فئة ٢٠٠ جنيه – كمية من الكارتون لطباعة البطاقات والكارنيهات" كما ضبط بحوزتهم "٢٠٠ ألف جنيه عملات وطنية صحيحة".





وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تقليد العملات الوطنية وبحيازتهما للأوراق المالية المقلدة المضبوطة حيازتهما بقصد الترويج وبأنهما القائمين على تقليدها بإستخدام الأدوات المضبوطة وبأن المبلغ المالى الصحيح المضبوط هو حصيلة ترويجهما لمبالغ مالية مقلدة ، كما إعترفا بأنهما مصدر العملات المقلدة المضبوطة فى الوقائع المشار إليها.





ومن ناحيه احرى قام قطاع السجون بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بعقد عدد من اللجان لإمتحان النزلاء بعدد من السجون المختلفة،والحرص على توفير الأجواء المناسب لأداء الإمتحانات،وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء فترة العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى لهم داخل محبسهم وبمناسبة بدء إمتحانات الصفوف الدراسية المختلفة بالمدارس والجامعات المصرية.





ومن جانبها تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا لممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية بنطاق القاهرة الجديدة، ممن لديهم مخالفات فى البناء ويرغبون فى تقنين أوضاعها وتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية، حيث زعم أحد المتهمين أنه مهندس مدنى ويمتلك مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة يمكنه من تخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء وسرعة إنهاء إجراءات التقنين.

وضُبط بحوزتهما كمية كبيرة من المستندات والأوراق التى أثبتت تورطهما فى ممارسة ذلك النشاط المؤثم، كما تبين من خلال فحص هاتفيهما أنهما محملان بالعديد من الملفات والمحادثات التى تؤكد ذلك النشاط الإجرامى.

كما أمكن الاستدلال على 10 مواطنين من ضحاياهم، وقرروا أنهما تحصلا من كلٍ منهم على مبلغ 80 ألف جنيه تحت ذلك الزعم.

وبمواجهة المتهمَين أقرا بنشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ومن ناحيه اخرى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام- ومديريتى أمن الإسكندرية ومطروح" من ضبط "250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما ومبلغ مالى – هاتف محمول" بحوزة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح" وذلك حال تواجده بالطريق الدولى الساحلى "مطروح/ الإسكندرية" بدائرة قسم شرطة الضبعة.

كما تم ضبط "200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما- مبلغ مالى – هاتف محمول" بحوزة أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة" وذلك حال استقلاله سيارة بالطريق الساحلى "مطروح– الإسكندرية" بدائرة قسم شرطة العامرية.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,150,000) جنيه تقريبًا.





ومن ناحيه اخرى كشف مصدر امنى عن حقيقة ما تم بثه عبر بعض البرامج التليفزيونية بالقنوات الفضائية حول واقعة قيام موظفة بإحدى الوحدات المحلية بإطلاق أسماء عدد من أقاربها على بعض شوارع مدينة (كفر شكر بمحافظة القليوبية).

وأسفر فحص الأجهزة الأمنية لما جاء بهذه البرامج عن صحة الواقعة ، وقيام (مهندسة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية) بإستغلال موقعها الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والحصول لنفسها على مكاسب معنوية وواجهة إجتماعية.

وتبين أنها استغلت عملها وقامت بتحديث بيانات الشوارع وإطلاق أسماء زوجها وأقاربه على الشوارع غير المسماه بالمدينة (دون العرض على السلطة المختصة وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لهذا الشأن) وتم تسجيل أسماء الشوارع بأسماء أقاربها بقاعدة بيانات المركز التكنولوجى لرئاسة الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر.





وعلى جانب اخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة.

أكدت معلومات وتحريات الإداة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (طبيب بيطرى- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تمثل فى الاتجار فى المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية البشرية وبعض المواد المحظور إستعمالها بيطريًا وتداولها داخل البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة وبيعها لبعض أصحاب مزارع الدواجن لإستخدامها فى تسمين الدواجن مما يعرض صحة المواطنين للخطر .

كما أضافت التحريات قيام المذكور بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بالمخالفة لأحكام القانون متخذًا من المخزن الخاص الكائن بدائرة مركز المحمودية مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر المخزن المشار إليه بالإشتراك مع الجهات المعنية حيث أمكن ضبطه ، وضبط بمقر المخزن (كميات من المواد المستخدمة فى تصنيع الأدوية البيطرية – كمية من الأدوية البشرية والعبوات الفارغة – إستيكرات خاصة بأدوية بيطرية).

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب الجمركى وجرائم الغش الصناعى والتجارى.



