نائب وزير الخارجية الأسبق: هناك رغبة أفريقية لنقل تكنولوجيا مكافحة كورونا للقارة.. فيديو

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إنه كان من الضروري استئناف فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذي بدأ في عام 2019.





وأضاف "الحفني"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم التنظيم لفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بشكل راق، لافتا إلى أن عدد الأفارقة المشاركين في المنتدى ارتفع بشكل كبير.





وأوضح أن مشاركة سفير عام الأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية، يؤكد أن هناك تعاونا مصريا مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبما يؤكد الجهد الذي تبذله الدولة المصرية، وتثمن عقد مثل هذه المنتديات.





وأشار نائب وزير الخارجية الأسبق، إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يركز أكثر على جائحة فيروس كورونا، والتي انتشرت بشكل كبير في القارة الإفريقية وحصدت أكثر من 100 ألف أفريقي، موضحا أنه يجب تعزيز الجهود في سبيل الأعمار والتنمية عملا بأجندة الأمم المتحدة لعام 2030.





وأكد نائب وزير الخارجية الأسبق، أن هناك رغبة أفريقية لنقل تكنولوجيا مكافحة فيروس كورونا للقارة الأفريقية، إذا تكرر ذلك في المستقبل مرة أخري، وتعزيز قدرات القارة الأفريقية في المجال الطبي والرعاية الصحية وانتاج الأدوية.