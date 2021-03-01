تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة لمحطة مياه شبرا الخيمة

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.





ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن محطة مياه الشرب بشبرا الخيمة قد اجتازت بنجاح إجراءات تقييم المحطة لتجديد الحصول على شهادة TSM والتي تضمن استمرار عمل المحطة بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات عملاء شركة مياه الشرب.





و أضاف المهندس عمرو عادل، مدير عام إدارة التفتيش بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه شبرا الخيمة، تقع علي مساحة ٢٨ فدان، وتم بدء التشغيل لها منذ عام ١٩٩٦ كمحطة تنقية علي ثلاثة مراحل، وتصل طاقتها التصميمة الآن ٦٠٠ ألف م٣ / يوم، وتخدم حوالي ٣ مليون نسمة من مناطق شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل.



