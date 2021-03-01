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الحاجة صفية تناشد وزير الصحة علاج ابنها على نفقة الدولة

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:45 م
الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى
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عادل نصار
روت الحاجة صفية، مشكلتها ومشكلة نجلها الذي يعاني من المرض ويحتاج عملية في الظهر، وسنة 30 عاما وطالبت بالعلاج على نفقة الدولة.

وأضافت صفية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنها من محافظة المنيا، وتقيم حاليا في منطقة عزبة الهجانة الكيلو أربعة ونصف
.
وتابعت الحاجة صفية، أنه :"مطلوب عملية خلصت كل الاجراءات المطلوبة ولسه معملهاش، وأبني عمل نفس العملية سابقا وأعمل وعندي مرض الضغط والسكر".
وناشدت الحاجة صفية، وزير الصحة علاج إبنها على نفقة الدولة.

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