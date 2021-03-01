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رياضة

بقيادة الجزيري.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك للقاء دجلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:40 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء اليوم في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إمام عاشور -أشرف بن شرقي

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد أشرف روقا وحسام أشرف وأسامة فيصل وحميد أحداد ومروان حمدي، واستبعد الجهاز الفني إسلام جابر من القائمة.
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