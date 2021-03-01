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محافظات

دعم نادي منتخب السويس بمبلغ 100 ألف جنيه

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:46 م
نادى منتخب السويس
نادى منتخب السويس
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حسن غنيمة
وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم نادى منتخب السويس  بمبلغ 100 ألف جنيه لإنقاذه من الازمة المالية و وفاء بالالتزامات بناء على طلب النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب  لدعم الأنشطة الرياضية داخل النادى .

جاء ذلك خلال زيارة النائبة عفاف زهران ، للدكتور أشرف صبحى ، بمقر الوزارة بالقاهرة .

والتقت " زهران " بالدكتور عادل رضوان ، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى ، الذى أرسل خطابا الى مديرية الشباب والرياضة بالسويس بمبلغ الدعم المقدم من الوزراء بناءا على طلب النائبة عفاف زهران .

كما وافق وزير الشباب والرياضة على طلب عفاف زهران على دعم الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب  بالقطاع الريفى بحى الجناين ، ووجهت عضو مجلس النواب الدعوة للوزير لزيارة السويس .

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