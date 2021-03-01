دعم نادي منتخب السويس بمبلغ 100 ألف جنيه

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم نادى منتخب السويس بمبلغ 100 ألف جنيه لإنقاذه من الازمة المالية و وفاء بالالتزامات بناء على طلب النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب لدعم الأنشطة الرياضية داخل النادى .





جاء ذلك خلال زيارة النائبة عفاف زهران ، للدكتور أشرف صبحى ، بمقر الوزارة بالقاهرة .





والتقت " زهران " بالدكتور عادل رضوان ، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى ، الذى أرسل خطابا الى مديرية الشباب والرياضة بالسويس بمبلغ الدعم المقدم من الوزراء بناءا على طلب النائبة عفاف زهران .





كما وافق وزير الشباب والرياضة على طلب عفاف زهران على دعم الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب بالقطاع الريفى بحى الجناين ، ووجهت عضو مجلس النواب الدعوة للوزير لزيارة السويس .



