حماة الوطن : منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية وملتقى دائم للحوار

أشاد حزب حماة الوطن بتنظيم مصر منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين والذى يحمل عنوان"صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل"، بما يُسهم في تحقيق أهداف أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الإفريقي و يعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين بالقارة الإفريقية.





وقال الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء خاصة وانه يعقد فى ظروف استثنائية لجائحة كورونا ومصر حرصت على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضى للاستفادة من قوة الدفع فى الدورة الأولى وما حققته من نجاحات





وأضاف رئيس الحزب ان المنتدى ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الأفريقية حيث يعني بمفهوم تطبيق السلام من ناحية والتنمية المستدامة من ناحية أخري من أجل وضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها ويهدف المنتدى إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، مما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة





وأوضح الهريدي أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد وملف أفريقيا الشغل الشاغل له فقد قام بزيارات الى دول أفريقية عدة، ووقعت مصر على اتفاقيات مع دول القارة السمراء، لأنها العمق الاستراتيجي لمصر وزاد الاهتمام بالقارة السمراء، وروجت مصر للاستثمار في أفريقيا وعقدت لقاءات ومؤتمرات مشتركة مع دول كبرى تحت عنوان أفريقيا وأصبح هناك اهتماما دوليا بالاستثمار في أفريقيا نتيجة الجهد المصري في دعم أفريقيا واليوم خلال كلمته بالمنتدى أكد الرئيس أن التحديات التى فرضتها جائحة كوررنا وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية وإعادة البناء وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقى 2063