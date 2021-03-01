بعد تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري عامين.. برلمانى: الشعب ينتظر حوارا مجتمعيا لتوفيق الأوضاع

رحب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.





وقال "نظير" لـ"صدى البلد"، إن الشعب المصرى ينتظر حوارا مجتمعيا يضم جميع الفئات لوضع تيسيرات للتسجيل فى الشهر العقارى، لافتا إلى أن المواطن ينتظر أيضا مراعاة ظروفه الاقتصادية وذلك ما سيتم خلال الفترة المقبلة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جاء فى الوقت المناسب وذلك يدل على أنه يعيش جميع لحظات المواطن المصرى كل يوم.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون سيعاد إلى اللجان المختصة وبعد ذلك يذهب إلى الجلسة العامة لمناقشته.



