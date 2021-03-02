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تعليم

اقتصاد القاهرة: مناقشة فكرة عمل مؤشر للابتكار.. اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:32 ص
الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد
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أحمد الشاهد
قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه ستتم مناقشة ندوة بالكلية اليوم بعنوان "تقدير العائد الاقتصادي والمردود التنموي للبحث العلمي والابتكار في مصر"، من خلال منصة "زووم"، حيث تتناول هذه الندوة مردود البحث العلمي على خطة التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة (البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي).


وأضاف "السعيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيتم أيضا مناقشة فكرة عمل مؤشر للابتكار، ورصد وضعنا فيه فيما يتعلق بالبحث العلمي ومعرفة الترتيب الخاص بكل دولة في هذا المؤشر وترتيبها في المجالات البحثية والابتكارات في مختلف التخصصات والمجالات الأكاديمية.


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وأوضح أن المجالات البحثية الخاصة بالجامعات المصرية ينقصها النشر على المستوى الدولي في المجلات العلمية العالمية، وليس الاقتصار فقط على النشر المحلي.


ولفت إلى أن الاقتصار على النشر المحلي يحرم مثل هذه الأبحاث من الظهور على المستوى الدولي، وكذلك الاستشهادات الدولية بهذه الأبحاث، فالاستشهادات بهذه الأبحاث تدعم ترتيب الجامعات المصرية على المستوى العالمي، أو تحويل المجلات المحلية الخاصة بنا إلى مجلات عالمية، وبالتالي يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلالها.


وتابع: "كما أنه يجب ربط البحث العلمي والمشروعات البحثية بالأهداف التنموية التي تسعى إليها الدولة في جميع  المجالات والتخصصات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه لا يجب أن يتم الاقتصار في الترقيات بالكليات على تقديم رسائل الماجستير والدكتوراه فقط بهدف الترقية، وإنما يجب أن يتم ربطها بالمشاكل التي نعاصرها ويتم ربط الدراسات الخاصة بهم بهذه المشكلات".


ونوه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الباحثين يجب أن يضعوا في اعتبارهم هذه الجوانب التنموية وربطها بالأبحاث الخاصة بهم.
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