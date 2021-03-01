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أخبار العالم

رغم وصف المعارضة قراره بـ الانقلاب.. أردوغان: لن أتراجع عن صياغة دستور جديد

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلان إصراره على صياغة دستور جديد لتركيا، على الرغم من المعارضة السياسية الواسعة لمثل هذه الخطوة.

وبحسب وكالة "أناضول"، قال أردوغان: "نعتقد أن أهم مسئوليات المؤسسة السياسية تخليص تركيا من أغلال الدستور الانقلابي".

وأضاف: "للأسف لم نحقق حتى اليوم حلمنا بدستور جديد ومدني يليق بشعبنا، لكن سننجح بذلك هذه المرة إن شاء الله".

وتابع: "مصممون على استكمال دستور مدني جديد وطرحه على الشعب لإبداء رأيه فيه".

كان زعيم المعارضة في تركيا، كليجدار أوغلو، اعتبر الحكومة التركية الحالية حكومة "انقلاب مدني"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بسن دستور جديد يتوافق مع المعايير العالمية.

ووفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية أن الوضع الحالي لا يسمح بدستور ديمقراطي جديد للبلاد، قائلا: "المناخ في تركيا حاليا هو مناخ انقلاب مدني لا مناخ دستور مدني".

جاءت تصريحات كليجدار أوغلو تعليقا على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصياغة دستور مدني جديد للتخلص مما سماه "دستور الوصاية العسكرية".

وأكد كليجدار أوغلو أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بينهما اختلاف كبير بشأن محتوى الدستور الجديد، مضيفا: "تركيا تشهد حالة توتر شديدة وتحتاج إلى تخفيف وهدوء، هناك أناس ينامون جائعين، وهناك عاطلون عن العمل".
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