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أخبار البلد

أسامة هيكل: التكنولوجيا عامل رئيسي لاستمرار الحياة في ظل جائحة كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:09 م
أسامة هيكل، وزير
أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام
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حمادة خطاب
شارك أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في الندوة الافتراضية التي نظمتها الأمانة العامة لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية، اليوم، بعنوان "النظام العالمي في ظل جائحة كورونا".


بدأت الندوة بكلمة افتتاحية لجمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رئيس مجلس أمناء تحالف الفكر والثقافة العربية. وكذلك كلمة للشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي بالبحرين .


واشتملت الندوة على أربعة محاور، أولها "أسس النظام العالمي المقبل"، وتحدث فيه كل من رئيس الجلسة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور عبد الحق عزوزي المفكر والأكاديمي بالمملكة المغربية.


وقال "هيكل": "إن جائحة كورونا تركت آثارًا ضخمة في نمط الحياة البشرية، ولا شك أنها ستترك آثارًا فى نمط التعامل المستقبلي مع موازين القوة"، لافتًا إلى دور الإعلام في توصيل المعلومات ورفع الوعي عند المواطنين، وكذلك ما لمسناه من تزايد لأهمية مفهوم إدارة الأزمة. وأكد أن التكنولوجيا هى العامل المساعد الرئيسي في مواجهة الحياة واستمرارها في ظل الجائحة.


وتناول المحور الثاني "محددات وإكراهات الدولة الجديدة" كل من رئيس الجلسة محمد يوسف رئيس الإعلام والنشر بمركز عيسى الثقافي بالبحرين، والدكتور أسعد بن صالح بن عبد المحسن الشملان أستاذ العلوم السياسية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، والدكتور محمد بن هويدن الكتبي أستاذ العلاقات الدولية المشارك رئيس قسم السياسة بجامعة الإمارات، والدكتور محمد أبو حمور أمين عام منتدى الفكر العربي بالمملكة الأردنية.


وتناول الدكتور محمد توفيق ملين، مدير عام المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالمملكة المغربية، المحور الثالث للجلسة بعنوان "محددات القوة في الجغرافيا السياسية العالمية الجديدة".


وأخيرًا، تحدث السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عن "أسس العلاقات الاجتماعية الجديدة".
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