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محافظات

قطع المياه عن مدينة طوخ لغسيل الشبكات.. اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:01 ص
قطع المياه
قطع المياه
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مدينة طوخ اعتبارًا من الساعة التاسعه مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانيه عشر منتصف الليل.

أوضحت الشركة أن الانقطاع بسبب أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

من ناحية اخري أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية استمرار فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقليوبية،والتى بدأت أمس وتستمر على مدار أربعة أيام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة استهدفت حتى الآن تطعيم مايقرب من 500 ألف طفل فى يومها الاول وبدأت اليوم فعاليات اليوم الثانى لها على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد دشن أمس الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها بحضور الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها والتي ستبدأ فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق  28 فبراير وعلي مدار أربعة ايام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي  5 سنوات وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

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