رئيس صناعة النواب: مستعدون لمساعدة الشركات القابضة في أي تشريعات للنهوض بالقطاع

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود، بضرورة عرض الخطط الاستثمارية للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبيان إجمالي بحجم الخسائر والمستهدف من التنمية مع أولوية الحفاظ على العاملين بالشركات القابضة.





وأكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة على استعداد لمساعدة الشركات القابضة في أي تشريعات تهدف للصالح العام والنهوض بهذا الركن الكبير من أركان الاقتصاد الوطني وتلبية جميع المطالب التي تخص الحفاظ على الكيانات وعلى العمالين الموجودين داخل هذه المصانع.







