ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس صناعة النواب: مستعدون لمساعدة الشركات القابضة في أي تشريعات للنهوض بالقطاع

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود، بضرورة عرض الخطط الاستثمارية للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبيان إجمالي بحجم الخسائر والمستهدف من التنمية مع أولوية الحفاظ على العاملين بالشركات القابضة.

وأكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة على استعداد لمساعدة الشركات القابضة في أي تشريعات تهدف للصالح العام والنهوض بهذا الركن الكبير من أركان الاقتصاد الوطني وتلبية جميع المطالب التي تخص الحفاظ على الكيانات وعلى العمالين الموجودين داخل هذه المصانع.


ولفت رئيس صناعة النواب إلى أن اللجنة تقف مع الوزارة والعاملين بالشركات القابضة وتعلم حجم المهام الثقال الملقاة على عاتقها ولكن لا بد من الإطلاع على الخطط الاستراتيجية للشركات لتقييم حجم المخاطر ونسبة الإنجاز التي بكل تأكيد ستعود على الاقتصاد الوطني بالنفع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد عمال مصر ونقابة الزراعة ينجحان في احتواء أزمة عمال "ريجوا"

لدينا شركات لا أمل في إصلاحها.. هشام توفيق أمام "النواب": 120 شركة قطاع أعمال في مصر منها 48 خاسرة.. "الحديد والصلب" خسرت 15.6 مليار في 20 سنة

رئيس صناعة البرلمان لـ «صدى البلد»: سنحاسب وزير قطاع الأعمال لو ثبت تقصيره فى تصفية «الحديد والصلب».. لن أعيد تقديم قانون الإيجار القديم لو هيزعل الناس.. وأطالب بتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

صناعة النواب تستدعى وزراء المجموعة الاقتصادية للوقوف على حجم الإنتاج والخطط

وزير الطيران يترأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة في دورتها العاشرة بمصر للطيران

صناعة النواب: وضع استراتيجية واضحة للصناعة وآلية لمنع التداخل بين الوزارات

ترشيحاتنا

محامٍ بالنقض عن تأجيل التسجيل العقاري: تدخل الرئيس عالج الموقف والرسوم مبالغ فيها

أخبار الفن | انهيار ابنة يوسف شعبان وزوجته.. غياب النجوم في جنازة أحلام الجريتلي

لماذا غاب الفنانون عن جنازة أحلام الجريتلي؟

مكان سري.. شاهد طريقة سهلة لتصريف الغسالة من بقايا المسحوق | صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء بشأن قانون الشهر العقاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 35 ألفا.. سيارات كورية داخل الشارع المصري| صور

تعرف على السيارة الأكثر مبيعا في مصر.. سعر ومواصفات

مرسيدس AMG GT موديل 2021 وأسعارها في الإمارات| صور