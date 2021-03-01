7 ملايين جنيه لشراء جهاز أشعة مقطعية لمستشفى بنى سويف التخصصي

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، اليوم الاثنين، عن ضخ وزارة الصحة أكثر من 7 ملايين جنيه من حساب الاعتمادات الخاصة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى هيئة الشراء الموحد لصالح شراء جهاز أشعة مقطعية متعددة المقاطع لمستشفى بني سويف التخصصي، .





يأتي ذلك في إطار خطة تطوير المستشفى بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وبإشراف الدكتورة مها محمد إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .





وأكد الدكتور صلاح عمر في تصريحات صحفية أن ذلك يأتي بالتزامن مع استكمال المرحلة الثالثة من التطوير والتي تمت الموافقة على استكمالها طبقا للبرنامج الوظيفي المقترح من إدارة المشروعات بأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتي يتم من خلالها دعم واكتمال منظومة الخدمة الصحية بالمستشفى والمتوقع فيها زيادة 3 غرف عمليات كبرى والجاري حاليا إجراءات استلامها من الجهة المنفذة للمشروع .





وأوضح "جودة" أن توريد الجهاز يعد مطلبا أساسيا لاستكمال منظومة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى وخاصة في أقسام الطوارئ والحوادث وباقي أقسام المستشفى مثل الرعايات المركزة والحضانات.



