حزب حماة الوطن: مصر تحرص على تعزيز التعاون الأفريقي.. فيديو

قال محمود فيصل، مساعد حزب حماة الوطن، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بوابة عبور أفريقيا للمستقبل.





وأضاف "فيصل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تتوغل وتتشابك في جميع الملفات الأفريقية، وتحرص على أن تكون لها مؤتمرات وندوات دائمة مع الزعماء والرؤساء الأفارقة لتعزيز التعاون الأفريقي.





وأشار إلى أن مصر حرصت علي عقد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بالرغم من جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية.



