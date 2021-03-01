زراعة النواب تناقش تحديات مشروع المليون ونصف المليون فدان

عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة التحديات التي تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، بحضور اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى.





وقال النائب هشام الحصرى، إن الاجتماع كان استكمالا لما بدأته اللجنة من قبل في الفصل التشريعي السابق، بشأن مناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة من قبل بشأن حل المشكلات التي تواجه المشروع.





وأكد "الحصرى"، أهمية ذلك المشروع القومى، الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة حجم الإنتاج والتصدير للمنتجات الزراعية، بالإضافة الى بناء استثمارات صناعية من خلالها، وتوفير فرص عمل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.





وأوضح الحصرى، بالفعل تم الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة، بشأن حل مشكلات الاتصالات بمناطق المشروع، وكذلك تم التعهد خلال الاجتماع من خلال ممثل وزارة الصحة، بإمداد الوحدات الصحية التي تم إنشاؤها بمناطق المشروع، بالأطباء والمعدات الطبية اللازمة، خلال شهر مارس المقبل.





وتابع رئيس لجنة الزراعة، أيضا تم الإعلان أنه جارٍ التنسيق حاليا، مع الجهات المعنية لإنهاء مشكلة الكهرباء، بعد إعداد المقايسة اللازمة بشأنها، مؤخرا.





ومن جانبه أكد اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصرى، اهتمام الشركة بالانتهاء من البنية التحتية بمختلف مناطق المشروع، مشيرا الى ان هناك مساهمة كبيرة من الدولة في تكاليف البنية التحتية لمشروع المليون ونصف فدان.





وأعلن أنه تم التنسيق مع كل من المركز القومى للبحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى، لانشاء مراكز بحثية في مناطق المشروع، لتقديم الخدمات البحثية للمنتفعين من المشروع.





وأشار إلى أن هناك تحديا كبيرا في منطقة المغرة، بسبب زيادة ملوحة المياه به، وهو ما نسعى لمواجهته.





وحول عدد من التساؤلات والمطالبات باللجنة، بشأن توصيل المياه لمشروع المغرة، من خلال محطة المعالجة المزمع إنشاؤها، بالقرب من منطقة المشروع، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، أن إنتاج تلك المحطة من المياه، مخصص لزراعة نحو ٥٠٠ ألف فدان بمنطقة العلمين