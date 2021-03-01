وزير السياحة والآثار يتابع أعمال نقل القطع الأثرية الثقيلة وتثبيتها بالمتحف المصري الكبير

عقد اليوم وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى اجتماعا، بمقر المتحف، مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.





جاء ذلك في اطار سلسلة الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير.





وخلال الاجتماع تم متابعة أعمال نقل القطع الأثرية الثقيلة وتثبيتها بالمتحف وما توصلت إليه تطورات العرض المتحفي بصفة عامه، وعملية عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون داخل القاعات المخصصه لها.





وفي سياق متصل اجتمع وزير السياحة والآثار مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية للمتحف المصري الكبير، حيث تم مناقشة خطة الحملة الترويجية والتي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع والأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.



