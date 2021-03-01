ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"صحة النواب" تناقش طلب إحاطة حول تأخر وصول لقاحات فيروس كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب إحاطة مقدما من الدكتور محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، بشأن عدم توفير لقاح فيروس كورونا، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة فرحة الشناوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن موقف الوزارة من حل أزمة إثبات سبب الوفاة بفيروس كورونا في شهادات الوفاة،  بحضور الدكتور محمد حسان مساعد وزير الصحة.


وتساءل النائب محمود أبو الخير، عن تأخر وصول  اللقاحات والطرق المتبعة من الوزارة وأولويات إعطاء اللقاح للمواطنين.
وعقب ممثل وزارة الصحة، بتأكيده علي أنه تم التعاقد مع الاتحاد الدولي للأمصال علي 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل مصر تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بخلاف 460 ألف جرعة وصلت مصر مؤخرا.


وطلب النواب، سرعة منح جرعات اللقاح للمواطنين وتجهيز أكثر من مركز بكل محافظة لمنح اللقاح للمواطنين للتيسير عليهم.
وأوصت لجنة الشئون الصحية، بتخصيص رقم آخر لتلقي الشكاوي الخاصة بجائحة كورونا بجانب رقم  105 لكثرة انشغاله بسبب الضغط الكبير عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكويت تكشف عن موعد بدء تطعيم المواطنين بلقاح أسترازينكا - أكسفورد

الكويت تفرض قيودا جديدة على الطيران للحد من انتشار كورونا.. فيديو

توجيه مهم من وزير الصحة الكويتي لمدراء المؤسسات العلاجية

وزيرة الصحة: تعاقدنا مع الاتحاد الدولي للأمصال على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا

وزيرة الصحة: إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

مكانه خارج مصر.. نجم الأهلي السابق: صالح جمعة يعاني من مشكلة في التأسيس

الكويت تسجل ارتفاعًا في حالات الإصابة بكورونا

تنمر وسطحية.. أول تعليق من مذيعة نشرة التاسعة بعد واقعة الروج

شاهد.. لحظة انهيار زوجة يوسف شعبان أثناء تشييع جثمانه

بعثة أمريكية تطير إلى السعودية لإعادة فتح خدمات التأشيرات الروتينية

سوزان قنديل مشجعة الزمالك: فكرت في بيع قبري للتجديد لـ فرجاني ساسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 35 ألفا.. سيارات كورية داخل الشارع المصري| صور

تعرف على السيارة الأكثر مبيعا في مصر.. سعر ومواصفات

مرسيدس AMG GT موديل 2021 وأسعارها في الإمارات| صور