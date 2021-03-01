"صحة النواب" تناقش طلب إحاطة حول تأخر وصول لقاحات فيروس كورونا

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب إحاطة مقدما من الدكتور محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، بشأن عدم توفير لقاح فيروس كورونا، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة فرحة الشناوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن موقف الوزارة من حل أزمة إثبات سبب الوفاة بفيروس كورونا في شهادات الوفاة، بحضور الدكتور محمد حسان مساعد وزير الصحة.









وتساءل النائب محمود أبو الخير، عن تأخر وصول اللقاحات والطرق المتبعة من الوزارة وأولويات إعطاء اللقاح للمواطنين.

وعقب ممثل وزارة الصحة، بتأكيده علي أنه تم التعاقد مع الاتحاد الدولي للأمصال علي 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل مصر تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بخلاف 460 ألف جرعة وصلت مصر مؤخرا.









وطلب النواب، سرعة منح جرعات اللقاح للمواطنين وتجهيز أكثر من مركز بكل محافظة لمنح اللقاح للمواطنين للتيسير عليهم.