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رياضة

أول تعليق من جروس بعد إقالته من تدريب شالكة الألماني

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:20 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
علق السويسري كريستيان جروس، على إقالته من تدريب نادي شالكة الألماني.


وقال جروس في تصريحات لشبكة "بليك" الألمانية: "التقرير عن الاقالة أثر علينا كثيرا، قلت للاعبين أن يبلغوني مباشرة لو هناك مشكلة في الفريق لأني كمدرب شعرت بأن الفريق يتطور."


وكانت تقارير صحفية أشارت الى وجود مؤامرة من لاعبي الفريق لإسقاط جروس، وأنه لم يعرف كيفية التعامل معهم وكان ينسى أسماء البعض منهم.


وأضاف:" إذا كنت تكرهني أو لا تحب وجهي فقط قل ذلك في وجهي، لن تكون مشكلة بالنسبة لي، لكنني كنت أرى الفريق يتطور وكنت أريد إكمال المهمة معهم لأنني كنت واثا من قدرتي على إنقاذهم من الهبوط."


وأعلن نادي شالكة الألماني، أمس الأحد، عن إقالة السويسري كريستيان جروس من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.
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