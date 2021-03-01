الزمالك يتعادل سلبيا مع وادي دجلة في الشوط الأول

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.











انفرد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بحارس مرمى وادي دجلة محمد عبد المنصف في الدقيقة 5، الذي تألق وتصدى لكرة بن شرقي الذي سددها على يسار الحارس وارتدت الى سيف الدين الجزيري الذي سدد مرة أخرى ولكنها استقرت بين أيدي اوسة.









استحوذ الزمالك على الكرة بشكل جيد ودفع وادي دجلة الى الاستقرار في منتصف ملعبهم وعدم اتخاذ الأدوار الهجومية.











وفي الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بدأ دجلة تنفيذ هجمة كعادته من حارس المرمى ثم التمريرات بين خط الدفاع ووصلوا الى منطقة جزاء الزمالك ولكن اقتنصها محمود علاء قبل الوصول الى مرمى الأبيض.









وفي هجمة منظمة لوادي دجلة في الدقيقة 16 من عمر المباراة، توغل لاعبيو وادي دجلة من الجبهة اليمنى ومرر محمد هلال لاعب دجلة الكرة داخل منطقة الجزاء لصالح صلاح أمين الذي خطفها بتسديدة ولكن تعلو المرمى وتثير رعب الجهاز الفني للزمالك.











وتكرر الهجوم من وادي دجلة على الزمالك ومرر رضا لاعب دجلة كرة بينية مميزة لصالح محمد هلال الذي انطلق متوجهًا داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن سبقه جنش واقتنص الكرة من تحت أقدام هلال.











وأنقذ حمزة المثلوثي مرمى الزمالك من هدف للفريق الدجلاوي في الدقيقة 19 بعد تمريرة مميزة من محمد هلال لرودني أنتوي الذي سبق جنش واقتنص الكرة ولكن لمسها الحارس وخرجت لركنية.











فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 26 عن طريق يوسف اوباما الذي تسلم كرة من امام عاشور داخل منطقة الجزاء وتمكن من تخطي المدافع وسدد كرة ولكنها تسقط بين أيدي محمد عبد المنصف.











سقط امام عاشور لاعب الزمالك دون أن يشترك معه أي لاعب من وادي دجلة، وقرر باتشيكو المدير الفني للزمالك إجراء تبديل اول بخروج امام عاشور ونزول عبد الله جمعة بدلًا منه.











وفي أول لمسة لعبد الله جمعة سدد كرة على مرمى وادي دجلة ولكنها ترتطم في أحد أقدام دفاع الفريق الدجلاوي وتخرج لركنية.









وصنع الزمالك هجمة مميزة من الجبهة اليسرى عن طريق فرجاني ساسي وأحمد فتوح وبن شرقي، الثلاثي الذي تبادل الكرة بين دفاعات وادي دجلة ووصل لمرمى عبد المنصف ولكن دون ترجمة الهجمة لهدف التقدم.









وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كثف الزمالك الهجوم على وادي دجلة ولكن لم يتمكن لاعبو الأبيض من هز شباك أوسة.









جاء تشكيل الزمالك كالتالي:





حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إمام عاشور -أشرف بن شرقي

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري









بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:





حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : اسحاقو يعقوبو – محمود مرعي - إبراهيم ريعو – محمد رضا

خط الوسط : أحمد سعيد - جورجينو – محمد هلال – أحمد مجدي

خط الهجوم :رودني أنتوي – صلاح أمين



