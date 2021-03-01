بعد تأجيل قانون الشهر العقاري.. برلماني: مواقف الرئيس دائما داعمة للمواطن.. فيديو

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه عند بدء الحديث عن تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري حدثت حالة جدل في الشارع.





وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيه الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين يعد انتصارا للإدارة الشعبية للمصريين.





وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استجابة الرئيس السيسي تقول أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح لتعديل كافة الأمور الخاصة المواطنين.





وأكد عضو مجلس النواب عن تنسقيه شباب الأحزاب والسياسيين، أن مواقف الرئيس السيسي دائما داعمة للمواطن المصري، لافتا إلى أن ارجاء القانون لمدة عاميين يعطي مساحة لوضع قانون يليق بالمواطن المصري.



