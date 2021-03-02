ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إيهاب الطماوي: هناك فرحة عارمة داخل مجلس النواب بقرار الرئيس السيسي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:14 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أشاد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.

وقال أبو العلا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين: إن موقف الرئيس السيسي ليس جديد عليه، متابعا أن الرئيس السيسي يعرف كل ما يدور في البلاد.

وكشف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب، عن أن هناك فرحة عارمة داخل مجلس النواب بقرار الرئيس السيسي.

فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.

وأضاف موسى، أن:"كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس انهاردة أخد القرار".

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :" الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تأجيل قانون الشهر العقاري

أحمد موسى يطلق هاشتاج «شكرا ياريس»

بعد تأجيل قانون الشهر العقاري عامين.. أحمد موسى يطلق هاشتاج شكرا ياريس

وزير العدل: رسوم الشهر العقاري على مساحات الوحدات السكنية ثابتة ولا تغيير فيها

وزير العدل: الرئيس السيسي يوجه بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

السيسي ريحنا كلنا.. أحمد موسى: هاشتاج شكرا يا ريس رقم واحد على تويتر

ترشيحاتنا

آخر عمل قبل وفاته.. تفاصيل تسريب صورة يوسف شعبان فى دور صدام حسين

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

الراجل مش المستخبي ورا جهاز.. لقاء الخميسي تهاجم منتقدي عبد المنصف

رؤية النبي في المنام .. 3 سور قرآنية و5 أعمال تجعلك ترى رسول الله

خبير تحكيمي يكشف حقيقة استحقاق وادي دجلة ركلة جزاء أمام الزمالك

مشروبات تقضي على ألم التهاب واحتقان الحلق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة