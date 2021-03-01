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منوعات

رسمة لمسجون يهرب تثير ضجة في العالم.. صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:43 م
رسمة
رسمة
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عزة عاطف
أثارت رسمة على جدار أحد السجون الكبرى لـ شخص يفر من السجن ضجة في العالم، بعد وجود إشارات إلى أنها قد تكون أحد أعمال الفنان الغامض الشهير «بانكسي».


يوجد جدل كبير بين الناشطين في بريطانيا حول سجن Reading Gaol في بيركشاير، والذي تم إهماله منذ عام 2013، فبعضهم ينادي بتحويله إلى مجمع سكني والبعض الآخر يسعى لاستبداله بمعرض للفنون.


تظهر لوحة الشارع المثيرة رجلًا ممسكًا بحبل مصنوع مما يشبه الشراشف المعقدة، مع آلة كاتبة مربوطة في الأسفل وينظر إلى الأرض، كما لو كان مستعدًا للقفز والهرب بعيدًا.


لم يتضح بعد ما إذا كانت اللوحة مرسومة بواسطة بانكسي، فلم ينشر فنان الشارع الشهير أي شيء عنها على حسابه في Instagram.


إذا تم تأكيد علاقته بالرسمة، فقد يكون ذلك بمثابة دفعة للناشطين الذين يريدون تحويل السجن السابق إلى مركز للفنون والمجتمع، بدلًا من بيعه ليصبح شققًا فاخرة.


ويعتقد بعض الناشطين أن العمل الفني ربما تم القيام به لدعم قضيتهم.

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