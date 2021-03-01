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عوض تاج الدين: نعمل على توفير أكبر كمية متاحة من لقاح كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:34 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الرئيس السيسي وجه بتسهيل عملية تناول المواطنين المسجلين للحصول على لقاح كورونا بتوفير أماكن حضارية ومجهزة للأفراد.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، أن استجابة المواطنين لتناول اللقاح خطوة حضارية وأن هناك استيعابا ووعيا لقضية اللقاحات فى مصر.


وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أى لقاح لفيروس كورونا لا يتم تداوله فى مصر إلا بعد التأكد من كافة الإجراءات والاختبارات الصحية وسلامة اللقاح.


وأشار إلى أنه يتم التأكد أولا من استخدام الدولة المنتجة للقاح وأنه تم استخدامه في الدولة المنتجة أولا إضافة إلى خضوع اللقاح في مصر للاختبار في هيئة الدواء المصرية قبل السماح باستخدامه والمتاح من اللقاحات في مصر آمن ومؤثر وإيجابي.


ونوه بأن هناك توجها قوميا للانفتاح على كل الجهات المنتجة للقاح فيروس كورونا بحيث يتوفر بمصر أكبر كمية متاحة من اللقاح فى الفترة المقبلة.


وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن الدولة المصرية تبذل كل جهد وبكل ثقة حتى توفر لكل المصريين اللقاحات والأدوية والمستلزمات المختلفة لعبور جائحة كورونا بكل خير.
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