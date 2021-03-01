"التعليم": تمكين طلاب الثانوي من الدخول للامتحانات بنسبة 99.9%

أكد محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إنجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية بالثانوية العامة، لافتًا إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي سبق وأشار إبان ظهور بعض المشاكل لدي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي أنه تم التنسيق مع الاتصالات وحل بعض المشاكل التقنية وتنظيم الأمور.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي الذي فتح ملف سقوط السيستم الخاص بأداء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في أول أيام إجرائها، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.





وأضاف عبد العزيز، أن نسب تمكن الطلاب اليوم من أداء الامتحانات وصلت إلي 99.9 % و0.1% لم يتمكنوا بسبب أخطاء لدى الطلاب مثل "الباسورد " وغيرها، منوها إلي طلاب أولي وثانية ثانوي هم طلاب نقل وامتحانات نصف العام لا يوجد فيها رسوب.





ولفت محسن عبد العزيز، إلي عدم ظهور أي مشاكل خلال إجراء الامتحانات من المنزل في شهر 5 الماضي.