خبير: الحكومة تتخذ خطوات جادة لتشجيع المواطنين على استخدام السيارات الكهربائية

الجمركي والضريبي

الممنوح علي عمليات استيراد السيارات الكهربائية الملاكي سواء السيارات ذات المحرك الكهربائي أو محركين أحدهما كهربائي وآخر بالوقود التقليدي؛ سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد.