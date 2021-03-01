ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
تصدرت الفنانة حورية فرغلى ، تريند مؤشر موقع جوجل بعد كشفها عن تفاصيل العملية التى أجرتها بالولايات المتحدة منذ عدة أيام . 

وتتميز الفنانة حورية فرغلى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة وملابس الكاجوال الأنيقة التى تميزها عن غيرها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من صور الفنانة حورية فرغلى. 

وقالت حورية فرغلى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc ، إن العملية كانت مؤلمة بشكل كبير لكن الآن هى بصحة جيدة، والطبيب المصرى الخاص بها يتابع حالتها مع الطبيب الاجنبى .
فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات مثيرة لـ سلمى ابو ضيف عرضتها للانتقاد

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات فيفي عبده

بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات حورية فرغلي

بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات حلا شيحة تكشف عن جمالها

ترشيحاتنا

وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء بشأن قانون الشهر العقاري

أضاع شخصية الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم موسيماني

أمريكا: التعاون مع السعودية مستمر.. ونواصل دعمها للدفاع عن أراضيها

أبو العينين وكيل مجلس النواب: قرار الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري يؤكد تضامنه مع النداءات الشعبية وانحيازه للمواطن

بعد قرار اعتزاله.. تامر حسني يدعم هاني محروس

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى أكبر مستشفى قلب في أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة