فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى





وتتميز الفنانة حورية فرغلى؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة وملابس الكاجوال الأنيقة التى تميزها عن غيرها .





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من صور الفنانة حورية فرغلى.





وقالت حورية فرغلى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc ، إن العملية كانت مؤلمة بشكل كبير لكن الآن هى بصحة جيدة، والطبيب المصرى الخاص بها يتابع حالتها مع الطبيب الاجنبى .

تصدرت الفنانة حورية فرغلى ، تريند مؤشر موقع جوجل بعد كشفها عن تفاصيل العملية التى أجرتها بالولايات المتحدة منذ عدة أيام .