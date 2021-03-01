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توك شو

برلماني: الرئيس السيسي انتصر للإرادة الشعبية وينظر للمواطنين بعين الاعتبار.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:00 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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إبراهيم القادري
قال عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي انتصر للإرادة الشعبية وطلبات المواطنين، مؤكدا أننا سعداء بالبيان الصادر من رئاسة الجمهورية بخصوص تسجيل الوحدات العقارية.

وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن": قرار رئاسة الجمهورية يؤكد أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية ينظرون إلي المواطنين وأمورهم بعين الاعتبار ونحن سعداء بتعطيل مدة عمل قانون العقارات لمدة عامين.

وأوضح عمرو درويش، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة اليوم بخصوص قانون العقارات يدل علي أن الرئيس يشعر السيسي يشعر باحتياجات المواطنين.
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