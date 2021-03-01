برلماني: الرئيس السيسي انتصر للإرادة الشعبية وينظر للمواطنين بعين الاعتبار.. فيديو

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي انتصر للإرادة الشعبية وطلبات المواطنين، مؤكدا أننا سعداء بالبيان الصادر من رئاسة الجمهورية بخصوص تسجيل الوحدات العقارية.





وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن": قرار رئاسة الجمهورية يؤكد أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية ينظرون إلي المواطنين وأمورهم بعين الاعتبار ونحن سعداء بتعطيل مدة عمل قانون العقارات لمدة عامين.



