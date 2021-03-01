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رئيس الشعب الجمهوري: السيسي عون للشعب دائما

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:19 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
أشاد النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.

وقال عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن السيسي الحكم الذي يفصل بين السلطات.

وطالب النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الرئيس السيسي عدم تجميد القانون خلال عامين، ولابد أن يتم العمل عليه فورا وفقا لتعليمات الرئيس السيسي.

وتابع النائب حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن نريد الخير لوطننا والسيسي عون للشعيب دائما.

فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.
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