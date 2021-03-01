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فن

هنشتغل إمتى بقى.. أشرف عبد الباقي يهنئ السقا بعيد ميلاده

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:38 م
اشرف عبد الباقي والسقا
اشرف عبد الباقي والسقا
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مصطفى كرم

هنأ الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صديقه الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ 48.  


ونشر أشرف عبد الباقي صورة له مع أحمد السقا وهما يلعبان بلايستيشن وعلق عليها قائلا "بنلعب بقالنا كتير هنشتغل امتا بقى.. كل سنة وانت طيب يا سقا".


وقررت الشركة المنتجة لفيلم "العنكبوت" عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل والذى قد يشهد منافسة قوية بين عدد من الأعمال السينمائية.

 

وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى أماكن متفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، ثم توقف بسبب فيروس كورونا المستجد. 


وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور كتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.


ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.


فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.


"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من: الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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