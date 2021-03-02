برلماني: السيسي رزق من ربنا لمصر.. فيديو

قال علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة بالإجماع على إرجاء العمل ب قانون الشهر العقاري داخل اللجنة وتباينت الآراء حول مدة الإرجاء بين عام وعامين وعام ونصف لحين صدور قرار الرئيس بالإرجاء لمدة عامين مع وجود مبلغ مقطوع.





وأضاف بدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناه "TEN": الرئيس يبذل مجهودات خارقة لصالح المواطن والدولة المصرية مؤكدا ان الرئيس يتجول للاطمئنان على تنفيذ المشروعات الكبرى ويتابع كل ما هو متعلق بالمواطن المصري ويعمل على حل جميع المشكلات المتعلقة بالمواطنين.



