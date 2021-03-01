محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ 1000 مشروع خدمى على أرض المحافظة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٠٠٠ مشروع على أرض المحافظة، فيما سيتم الإنتهاء من ٤٥٠ مشروع أخر بحلول 30 يونيو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء بعثة البنك الدولي والسفارة البريطانية لمتابعة أنشطة البرنامج علي أرض المحافظة، بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد بقنا والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة و فريق عمل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.





وأضاف الداودى، بأنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية من خلال برنامج التنمية المحلية أبرزها مشروعىّ الصرف الصحى بنقادة وقفط و اللذان يخدمان حوالى ٣٠٠ الف مواطن من أهالى المركزين ومحطة مياه حجازة بحرى بطاقة انتاجية ١٢٠ لتر / ثانية تخدم ٥٠ ألف مواطن من أهالى القرية.





و أشار الداودى، إلي أنه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى أبرزها مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا والذى يخدم ٧ قرى بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٩ ألف م٣ / يوم، مؤكدًا أن المحافظة تسعى دائما إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.





أثنى أعضاء بعثة البنك الدولى، على انتظام معدلات تنفيذ المشروعات التى يمولها برنامج التنمية المحلية وأبدوا إعجابهم بمستوى التطور الأجتماعى و الثقافى الذى شهدته المحافظة مؤخرًا، كما قدموا شكرهم للمسئولين على حُسن الإستقبال والضيافة.

اقرأ أيضًا :

تعليم قنا: غرفة العمليات لم تتلق أي معوقات تتعلق بالامتحانات

دون وقوع خسائر فى الأرواح .. انهيار منزل من طابقين بنجع حمادي



