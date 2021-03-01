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أخبار العالم

روسيا تكشف سبب رفض إيران الاجتماع مع مسئولين أمريكيين بشأن الاتفاق النووي

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:06 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الهجمات الأمريكية الأخيرة على قواعد في سوريا أدت إلى إغلاق المحادثات غير الرسمية بين واشنطن وطهران.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، قال ريابكوف إن الضربة الجوية الأمريكية في سوريا تزامنت مع استعدادات مكثفة لاجتماع بين الوفدين الأمريكي والإيراني ومما لا شك فيه أن القوى المؤثرة في واشنطن اتخذت خطوات لمنع إقامة الاجتماع.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق معارضتها لاقتراح الاتحاد الأوروبي إجراء محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي.

وكان سلاح الجو الأمريكي هاجم قواعد قال البنتاجون إنها تابعة لكتائب حزب الله العراقي وكتائب سيد الشهداء في مدينة بوكمال شرقي سوريا، وهي مليشيات موالية لإيران.
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