ندب المستشار أحمد محمد الصغير رئيسا للجنة القسمة الأولى بالأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم (144) بتاريخ 1/ 3/ 2021م بندب المستشار أحمد محمد الصغير السيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا للجنة القسمة الأولى بالأوقاف.

يأتي ذلك بناء على قرار معالي السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة رقم (182) لسنة 2021م.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية بمناسبة ذكرى رفع العلم على طابا.





وسوف يتم إجراء أعمال مسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية، حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، ليتم تكريم الأوائل خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم على منطقة طابا.





بالإضافة الإعداد لأكبر قافلة دعوية للواعظات خارج القاهرة الكبرى، حيث تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين ودهب، ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.





ترتيب عدد من اللقاءات التثقيفية خلال احتفالات المحافظة بذكرى رفع العلم على طابا .