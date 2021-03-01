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سيارات

تعرف على أنواع الزيوت داخل سيارتك.. وأهميتها؟!

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:31 م
تعرف على انواع الزيوت
تعرف على انواع الزيوت داخل سيارتك
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صبري طلبه

يقع البعض من قائدي السيارات في العديد من المشكلات الفنية الخاصة بعالم المكيانيكا، والتي قد ينتج عنها تلف أجزاء هامة مثل المحرك، أو ناقل الحركة وعلبة التروس، أو الدخول مواجهات خاصة بالأداء الحركي، ولكن هناك أمورا كثيرة لا بد أن نكون على علم بها لكي تتفادى مشكلات أعطال السيارة، وكلمة السر هنا تكمن في "زيوت السيارة".

 

وفي إطار هذا الموضوع يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أنواع الزيوت داخل السيارة و أهميتها.

 

1- زيت المحرك

يمثل زيت المحرك قيمة كبيرة داخل المنظومة الفنية للسيارة، فهو بمثابة درع الحماية للاجزاء المعدنية الداخلية، ويقوم بحمايتها من عوامل الاحتكاك الناتجة عن عملية تفعيل المحرك، ومن الضروري أن تتأكد من درجة اللزوجة و حساب عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، ولا ننسى موعد الصيانة المتبع والقيام أيضًا بقياس مستوى الزيت من وقت لآخر، ومتابعة التغييرات الخاصة باللون والملمس.

 

2- زيت ناقل الحركة "الفتيس"

من الأمور الهامة والتي يتغافل عنها الكثير من قائدي السيارات هي إهمال موعد تغيير زيت ناقل الحركة، وهذا الفعل يعجل من تلف هذا الجزء الهام، ولكي تحمي صندوق التروس الخاص بسيارتك فلابد أن تتبع الموعد المحدد لتغيير زيت الفتيس، وذلك لتفادي مشكلات إصلاحه أو استبداله باخر وهذا الأمر سوف يكلفك الكثير من الوقت والمال.

 

3- زيت الباور والفرامل

يشكل كل من زيت الباور و الفرامل اهمية كبيرة خاصة بالأداء الحركي والفني، فإذا كنت تريد الحصول على عجلة قيادة مرنة فقم بمتابعة قياس زيت الباور جيدًا، أما عند سماع أصوات احتكاكات عنيفة أو ضعف في اداء أمر الفرامل، فكن حذر و قم بالكشف على مستوى زيت الفرامل، و ذلك للحصول على قيادة ممتعة.

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