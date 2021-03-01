متحدث تنسيقية الأحزاب: السيسي يستحق تحية عسكرية على قرار الشهر العقاري

أشاد النائب أكمل نجاتي المتحدث الرسمي لنواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإجراء بعض التعديلات عليه.





وقال نجاتي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين: "تحية عسكرية للرئيس السيسي اللي دايما بيحس بشعبه".





وتابع أن إحساس الرئيس بالشعب هو سبب توجيهاته الأخيرة بخصوص قانون الشهر العقاري.





وأعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.





وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.





وأضاف موسى،: "كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس انهاردة أخد القرار".





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن: " الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".