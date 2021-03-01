ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث تنسيقية الأحزاب: السيسي يستحق تحية عسكرية على قرار الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
عادل نصار
أشاد النائب أكمل نجاتي المتحدث الرسمي لنواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإجراء بعض التعديلات عليه.

وقال نجاتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين: "تحية عسكرية للرئيس السيسي اللي دايما بيحس بشعبه".

وتابع أن إحساس الرئيس بالشعب هو سبب توجيهاته الأخيرة بخصوص قانون الشهر العقاري.

وأعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.

وأضاف موسى،: "كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس انهاردة أخد القرار".

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن: " الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يطلق هاشتاج «شكرا ياريس»

السيسي ريحنا كلنا.. أحمد موسى: هاشتاج شكرا يا ريس رقم واحد على تويتر

النائب أيمن ابو العلا: الرئيس أعطى درسا مهما للجميع

حزب المؤتمر: قرار الرئيس السيسي رسالة للجميع بالانحياز للمواطنين

النائب عاطف مغاوري: الرئيس السيسي يحنو على المواطنين بقرار الشهر العقاري

السجيني: القرار الذي أصدره الرئيس السيسي واضح للجميع

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي مأمور ورئيس مباحث قسم أول أكتوبر على سيدة

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى أكبر مستشفى قلب في أوروبا

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

في مباراة بطلها محمد عبد المنصف.. الزمالك يتعادل مع وادي دجلة سلبيا

الصحة: تسجيل 586 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

شاهد.. امرأة تصاب بالذعر بعد اكتشاف قبو سري أسفل السجادة | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة