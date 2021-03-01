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أخبار العالم

حقنة واحدة من لقاح استرازينكا أو فايزر تقلل فرص الحجر بالمستشفى بأكثر من 80٪

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:27 م
حقنة لقاح كورونا
حقنة لقاح كورونا
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على صالح
يُظهر تحليل أُجرى في إنجلترا أن حقنة واحدة من لقاح اوكسفورد - استرازينكا أو فايزر - بيو ان تك تقلل من فرصة الحاجة إلى علاج في المستشفى بنسبة تزيد عن 80٪.

وتتبع بيانات مركز الصحة العامة في إنجلترا استنادًا إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا - نتائج "مذهلة" مماثلة في اسكتلندا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن النتائج كانت "قوية للغاية".

وتلقى أكثر من 20 مليون شخص جرعتهم الأولى من لقاح كورونا في المملكة المتحدة، وهذا يمثل أكثر من ثلث السكان البالغين.

وقال الوزير هانكوك إن نتائج اللقاح "قد تساعد أيضًا في تفسير سبب انخفاض عدد حالات دخول كوفيد إلى وحدات العناية المركزة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في المملكة المتحدة إلى أرقام فردية في الأسبوعين الماضيين".

وتظهر أحدث الأرقام اليومية أنه تم تسجيل 104 حالات وفاة خلال 28 يومًا من الاختبار الإيجابي للفيروس التاجي المبلغ عنه في 1 مارس 2021.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي إلى 122،953.

كما تم تسجيل 5455 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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