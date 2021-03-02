عضو بالشيوخ: قرارات الرئيس تأتي في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمات.. فيديو

قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر سابقًا ودائمًا ينتصر للمواطن البسيط ويصل لنبضه، فهو ليس رئيسا عاديا وإنما يعرف تفاصيل الحياة اليومية والشخصية للمواطن.





وأضاف نجاتي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناه "TEN"، الرئيس السيسي قام بتوجيه الحكومة بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين على الأقل وهذا يضرب مثل للعمل السياسي الحقيقي ومصلحة الدولة هي مصلحة المواطن .





وأوضح نجاتي ، المواطن هو المكون الأساسي للدولة والرئيس يرسخ ذلك في قراراته التي تأتي في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمات.





وتابع نجاتي: اليوم جميل لنا كسياسيين نفتخر به لكون الرئيس ضرب مثال للسياسي الذي يشعر بنبض المواطن.