مواطن بالبحيرة يناشد المسئولين ود. حسام موافي بعلاج مرضه النادر

استغاث الشاب محمد محمود خليفة أحد أهالي قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور في البحيرة، عبر خدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري، من مرضه النادر الذي يعاني منه لسنوات عديدة دون وجود أي علاج له .





وكشف محمد خليفة، أنه يعاني من نقص حاد في أكسجين الدم مما يؤدي إلي صعوبة بالغة في التنفس مع تضخم في الطحال والكبد وورم في الأقدام وتغير لون الجلد.







وطالب محمد خليفة، المسئولين بالتعاون وتبني حالته وخاصة أنه يريد الكشف لدى الدكتور حسام موافي إلا أن عيادته بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قالت إن موعد الكشف في شهر ١٠ القادم وهو ما يزيد من حالته لسوء أكثر.







وطالب محمد، الدكتور حسام موافي بتبني حالته الصحية وخاصة أن معظم الأطباء بعدد من الجامعات المصرية لم يكتشفوا علاجا لحالته وأمروه بالنوم على جهاز التنفس الصناعي ليلا لعدم تعرضه للاختناق.





وكشف محمد، أنه لا يستطيع على تكلفة جلسات الأكسجين وخاصة أنه يحتاج لجهاز مولد أكسجين لتخفيف التكلفة، مناشدا المسئولين بتبني حالته وتوفير الجهاز له.







والتواصل مع الحالة على رقم: 01095779954





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