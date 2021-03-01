شاهد.. امرأة تصاب بالذعر بعد اكتشاف قبو سري أسفل السجادة | فيديو

وقعت الصدمة كالصاعقة على امرأة اكتشفت بالصدفة "قبوًا عميقا" أسفل سجادتها القديمة، بعد إزالتها للتنظيف، وقامت بنشر مقطع فيديو للاكتشاف الغريب على تطبيق TikTok.





ولم يكن لدى المرأة أي فكرة عن المكان السري الموجود قبل أن تقرر استبدال السجادة في الطابق الأرضي.





وشاركت اكتشافها في مقطع فيديو على تطبيق TikTok حيث يمكن سماعها وهي تقول، "لدينا قبو سري، يا إلهي".





وكتبت تعليقًا على الفيديو: "عندما تسحب السجادة من على الأرض وتجد قبوًا لم تكن تعرف بوجوده أبدًا".





وانتشر الفيديو منذ ذلك الحين بسرعة كبيرة، حيث حصد أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، وترك العديد من المشاهدين "في خوف" من اكتشافها.





وتعليقًا على الفيديو، كتب أحدهم: "هكذا تبدأ أفلام الرعب، سأرحل من هنا"، بينما قال آخر مازحا: "أغلقيها بسرعة قبل إطلاق سراح العفاريت"، بينما أضاف ثالث، "فقط أغلقيه وتظاهري وكأنك لم ترها من قبل".





وقالت في الفيديو: "بعد ثوانٍ قليلة من التقاط الفيديو الأول، كان هناك صوت طنين وأصدقائي أصيبوا بالذهول وأرادوا العودة إلى المنزل".



