وزير العدل: الحكومة ستعمل على تذليل الصعوبات الخاصة بالتسجيل العقاري.. فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إنه تشرف اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن التسجيل العقاري كان فيه مشكلة حيث استعرض الاجتماع الموضوع والاهداف المراد تحقيقها والمشاكل الموجودة على ارض الواقع.





وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى منح مهلة فترة انتقالية لا تقل عن سنتين حتى يكون هنك فرصة لحوار مجتمعى .





وأوضح وزير العدل أن الحكومة ستعمل على إعداد مشروعات قوانين لتذليل الصعوبات التى أدت إلى ابتعاد المواطنين عن التسجيل العقاري مثل سداد ضريبة بقيمة 2.5%.



