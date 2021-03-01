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وزير العدل: الحكومة ستعمل على تذليل الصعوبات الخاصة بالتسجيل العقاري.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:43 م
وزير العدل
وزير العدل
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محمود محسن
قال المستشار عمر مروان وزير العدل إنه تشرف اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن التسجيل العقاري كان فيه مشكلة حيث استعرض الاجتماع الموضوع والاهداف المراد تحقيقها والمشاكل الموجودة على ارض الواقع.

وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأى منح مهلة فترة انتقالية لا تقل عن سنتين حتى يكون هنك فرصة لحوار مجتمعى .

وأوضح وزير العدل أن الحكومة ستعمل على إعداد مشروعات قوانين لتذليل الصعوبات التى أدت إلى ابتعاد المواطنين عن التسجيل العقاري مثل سداد ضريبة بقيمة 2.5%.

وأشار مروان إلى أن وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب تطالب بتحصيل الضريبة من البائع بينما إجراءات الشهر العقاري من المشترى وفقا للأمور الطبيعية.
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