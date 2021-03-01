وزير العدل : نعمل على فض التشابك بين البائع والمشتري حول ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن هناك سلسلة عقود على العقار الواحد، مؤكدا أن المشتري قد لا يعلم من هو صاحب العقار الأصلي.









أضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن البيع بالعقود القديمة اكتفى بها بمبلغ مخفض، مشيرا الى أنه في هذه الحالة لن يكون هناك ضريبة 2.5%.









وتابع وزير العدل أن الحكومة تعتبر البيوت قديمة بدءا من تاريخ معين، مؤكدا أن البائع هو من يقوم بالسداد فنحن نعمل على فض التشابك بين البائع والمشترى حول ضريبة التصرفات العقارية.







