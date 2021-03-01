ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير العدل : نعمل على فض التشابك بين البائع والمشتري حول ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:44 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
Advertisements
محمود محسن
قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن هناك سلسلة عقود على العقار الواحد، مؤكدا أن المشتري قد لا يعلم من هو صاحب العقار الأصلي.


أضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن البيع بالعقود القديمة اكتفى بها بمبلغ مخفض، مشيرا  الى أنه في هذه الحالة لن يكون هناك ضريبة 2.5%.


وتابع وزير العدل أن الحكومة تعتبر البيوت قديمة بدءا من تاريخ معين، مؤكدا أن البائع هو من يقوم بالسداد فنحن نعمل على فض التشابك بين البائع والمشترى حول ضريبة التصرفات العقارية.


أشار مروان إلى أن وزارة المالية ستقوم بعرض الطرح والتصور للوضع الحالي للبيوت القديمة، مؤكدا أن المبلغ سيكون مخفضا وميسرا فى استطاعة أى مواطن أن يقوم بدفعه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة توضح.. المشتري أم البائع من سيدفع رسوم الشهر العقاري.. فيديو

مصلحة الضرائب تحدد من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

الضرائب: الكومبوندات السكنية معفاة من الضريبة العقارية.. شاهد

البرلمان يتدخل لحل أزمة تعديلات قانون الشهر العقارى المقرر تطبيقها 4 مارس.. نواب يطالبون بإيقاف تطبيقه لإقرار حزم من التيسيرات وفتح حوار مجتمعى ضرورة لتوفيق الأوضاع

البائع أم المشتري.. ما هي ضريبة التصرفات العقارية ومن يدفعها؟

من يتحمل ضريبة التصرف العقاري البائع أم المشتري؟ المالية تحسم الجدل.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يغادر إلى الخرطوم للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية

آخر عمل قبل وفاته.. تفاصيل تسريب صورة يوسف شعبان فى دور صدام حسين

توب مكشوف.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى أكبر مستشفى قلب في أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هاجر أحمد تكشف عن أنوثتها

شاهد.. امرأة تصاب بالذعر بعد اكتشاف قبو سري أسفل السجادة | فيديو

مشروبات تقضي على ألم التهاب واحتقان الحلق